La Wallonie accorde une subvention de 2.500 euros maximum à 200 associations environnementales

(Belga) La région wallonne octroie un subside à plus de 200 associations environnementales, annonce le ministère de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal mercredi dans un communiqué. L'aide financière prévue, qui s'inscrit dans les initiatives de soutien en raison de la crise sanitaire, peut aller jusqu'à 2.500 euros.

La crise sanitaire du coronavirus a eu un impact sur les activités des associations environnementales wallonnes, qui emploient 400 personnes environ. Ces associations représentent un secteur qui n'a pas encore reçu d'aide spécifique, soutient le ministère de l'Environnement. La subvention est éligible aux associations dont les activités concernent la protection de et la sensibilisation à la nature, pour les écoles et le grand public, qui emploient au moins une personne, qui prouvent une baisse des rentrées due à la pandémie, et qui n'ont pas reçu d'autres aides de la Wallonie. La subvention est calculée sur la période du 15 mars au 31 août 2020, sur les frais de personnel et d'indemnisation de bénévoles, de loyer, pour des événements n'ayant pas pu avoir lieu, et de matériel de protection. Les associations peuvent envoyer les pièces justificatives à l'adresse de courriel sensibilisation.environnement@spw.wallonie.be, jusqu'au 15 octobre. Les documents ne peuvent pas déjà avoir été envoyés pour une autre demande d'aide financière. (Belga)