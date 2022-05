La Wallonie crée et renforce 800 places d'accueil de jour pour le public vulnérable

(Belga) Le gouvernement wallon a approuvé, jeudi, le résultat d'un nouvel appel à projets d'un montant d'un million d'euros visant à créer et renforcer plus de 800 places, en accueil de jour, pour des personnes en situation de grande vulnérabilité, telles que des personnes sans-abri, mal logées ou isolées.

En 2021, la ministre wallonne de l'Action sociale, Christie Morreale, avait déjà soutenu des projets pilotes pour renforcer l'accompagnement en journée des personnes fragiles. Un premier appel à projets destiné à soutenir différents opérateurs wallons actifs dans l'accueil de jour avait été lancé pour un montant de 600.000 euros et 16 opérateurs avaient été financés dans ce cadre. Afin de pérenniser les projets mis en place l'année passée, un nouvel appel à projets de 1 million d'euros a été lancé et vient d'être attribué. Au total, 22 opérateurs ont été sélectionnés et pourront très prochainement accueillir davantage de personnes sans-abri, mal logées ou isolées. Chacun des projets sera financé à hauteur de 40.000 euros maximum, avec une majoration de 10.000 euros si le projet permet d'accueillir plus de 50 personnes par jour ou si l'opérateur développe des mesures spécifiques pour renforcer l'accessibilité du public féminin. (Belga)