La Wallonie débloque 500.000 euros pour tester des robots désherbeurs dans les champs

(Belga) Le gouvernement wallon vient d'octroyer 500.000 euros au Centre wallon de recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W) pour tester les possibilités de la robotisation et de l'automatisation du désherbage non chimique dans les champs wallons.

Les tests seront menés durant 3 ans sur les terres du CRA-W mais également en conditions réelles, avec la collaboration d'agriculteurs qui se verront équipés de robots électriques pour traiter leur production maraichère, précise le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio (cdH). Un partenariat doit encore être négocié avec plusieurs firmes produisant ce type de machines afin de déterminer le nombre de robots qui seront déployés sur le territoire wallon. "Ce dispositif constitue un levier concret pour aller vers une agriculture plus saine et un excellent moyen de diminuer l'usage des produits phytosanitaires sur notre territoire", s'est réjoui le ministre selon qui ces robots désherbeurs pourraient également constituer "une avancée en termes de conditions de travail et d'amélioration des rendements". (Belga)