La Wallonie définit 5 domaines d'innovation stratégique

(Belga) Dans le cadre du processus de renouvellement de la Stratégie régionale de Spécialisation Intelligente initié fin 2019, le gouvernement wallon a défini jeudi ses cinq priorités thématiques, ou Domaines d'Innovation Stratégiques (DIS), pour les prochaines années.

"Cette décision est tout à fait essentielle. Il est important de doter la Région d'une stratégie de Recherche et d'Innovation ambitieuse", qui constitue notamment une condition d'accès aux Fonds structurels européens, a souligné le ministre wallon de l'Innovation, Willy Borsus. Ensemble d'activités innovantes, de portée régionale, à fort impact économique et à contribution sociétale, les Domaines d'Innovation stratégiques contribuent à la fois au renforcement de l'économie et de l'emploi, et à la réponse aux défis sociétaux, a-t-il précisé. Ce jeudi, l'exécutif régional en a défini cinq: les matériaux circulaires; les innovations pour une santé renforcée; les innovations pour des modes de conception et de production agiles et sûrs; les systèmes énergétiques et habitat durables et enfin les chaines agro-alimentaires du futur et la gestion innovante de l'environnement. Les prochaines étapes du renouvellement de la Stratégie régionale de Spécialisation Intelligente viseront, sur base des domaines sélectionnés, à définir les outils et dispositifs à mobiliser et les plans d'action qui permettront de mettre en oeuvre la stratégie de spécialisation intelligente, ainsi que ses modalités de gouvernance (monitoring, évaluation, ...) permettant une mise en œuvre flexible en fonction de l'évolution du contexte, a encore souligné le ministre Borsus selon qui cette stratégie renouvelée sera adoptée par le gouvernement wallon en janvier 2021. (Belga)