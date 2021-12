La Wallonie dégage 30 millions pour créer des places d'accueil pour les publics fragilisés

(Belga) Le gouvernement wallon a donné son feu vert, jeudi, au lancement d'un appel à projets visant d'une part à créer de nouvelles places d'accueil et/ou d'hébergement pour les publics fragilisés et, d'autre part à rénover les infrastructures existantes. Un budget de 30 millions d'euros a été dégagé.

L'appel à projets, qui sera lancé dans les prochains jours, est ouvert aux demandeurs constitués en personnes morales poursuivant un but désintéressé dont les ASBL, les fondations et les établissements d'utilité publique, tels que les communes, intercommunales, CPAS et associations. "Je me réjouis de ce projet d'investissement inédit en Wallonie en faveur de secteurs, jusqu'ici non-financés sur le plan de l'infrastructure et qui pourtant nécessitent une profonde transformation pour répondre à des enjeux majeurs en termes d'inclusion en y intégrant la dimension de l'efficacité énergétique de bâtiments wallons issus du parc privé et/ou public", a commenté la ministre wallonne de l'Action sociale, Christie Morreale. (Belga)