La Wallonie dégage 5 millions d'euros pour la prise en charge des personnes handicapées

(Belga) Le gouvernement wallon a approuvé, jeudi matin, le lancement d'un appel à projets portant sur l'amélioration de l'hébergement et de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Un budget de 5 millions d'euros a été prévu à cet effet, annonce la ministre régionale de l'Action sociale, Alda Greoli (cdH).

Cet appel à projets vise à apporter des solutions concrètes pour augmenter les capacités d'accueil, faire face au vieillissement des personnes handicapées et assurer leur bien-être. Dans ce cadre, il est notamment proposé aux services qui accueillent les personnes en autonomie dans des logements supervisés de reconditionner ces places en résidentiels afin de garantir le maintien de leur capacité d'accueil. L'adaptation des lieux de vie (adaptation des locaux, aménagement des salles de bain, des salles de repos...) est également encouragée pour accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap. Enfin, les services d'aide aux activités de la vie journalière sont invités à répondre à l'appel à projets afin d'obtenir le remplacement de leur téléphonie, outil indispensable pour assurer la sécurité des résidents. L'appel à projets sera lancé en mars 2019 via le site internet de l'AViQ, la clôture des candidatures étant fixée à juin 2019. Les demandes seront examinées durant les mois d'été et le gouvernement wallon se prononcera en octobre. (Belga)