(Belga) La Wallonie distribuera la semaine prochaine 120.737 doses de vaccins contre le Covid-19 qui sont réparties dans les centres et antennes de vaccination déployés sur son territoire, a annoncé vendredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, et le délégué général Covid-19 pour la Wallonie, Yvon Englert.

Ces sites de vaccination sont répartis sur toute la Wallonie, pour une population de 2,8 millions de personnes vaccinables, âgées de plus de 18 ans. Au cours de la semaine écoulée, les centres et antennes de vaccination, les hôpitaux et les institutions collectives de soins (handicap, santé mentale) ont administré 136.000 doses vaccinales en Wallonie, ont précisé Mme Morreale (PS) et M. Englert dans un communiqué conjoint. À l'heure actuelle, 23,3% des Wallons ont reçu une dose de vaccin, ce qui représente plus d'une personne sur cinq. En valeur absolue, cela signifie que près de 1,232 million de personnes de plus de 65 ans ont été vaccinées avec une dose. Par ailleurs, près de 11.000 personnes ont également pu profiter du système Qvax en Wallonie depuis son lancement, pour 198.000 Wallons et Wallonnes inscrits sur la liste des réservistes. (Belga)