La Wallonie elle aussi favorable à la mise en place d'une agence du climat

La Wallonie est elle aussi favorable à la création d'une agence interfédérale du climat "qui serait de nature à pouvoir mobiliser, rassembler et améliorer la gouvernance climat en Belgique", a affirmé le ministre-président wallon Willy Borsus, interrogé par plusieurs parlementaires sur les ambitions climatiques de la Région, lundi en séance plénière du parlement régional.

"Nous sommes favorables à une mobilisation globale derrière une loi climat et à la création d'une agence interfédérale du climat", a assuré Willy Borsus, répondant à la place du ministre wallon du Climat, Jean-Luc Crucke, actuellement à Katowice (Pologne) où il préside la délégation belge à la COP24. A ce titre, "les déclarations du nouveau gouvernement fédéral sont une opportunité qu'il convient de saisir et surtout de mettre en oeuvre", a poursuivi M. Borsus, soulignant la nécessité "de penser globalement et d'agir localement" alors que l'urgence climatique "est à nos portes". Vendredi passé, les trois Régions avaient déjà fait part de leur volonté d'intensifier leur travail afin que la Belgique "rejoigne le wagon des pays européens ambitieux en termes d'engagements climatiques internationaux". Quelques jours plus tôt, le refus par la Belgique - 48 heures après une manifestation qui avait rassemblé quelque 75.000 personnes dans les rues de Bruxelles - de deux propositions européennes en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables avait soulevé une vague de protestations dans l'opinion publique. Ciblée, la ministre fédérale de l'Énergie Marie Christine Marghem (MR) avait dénoncé les réticences des Régions - principales compétentes dans ces matières - à relever le niveau d'ambition et avait défendu la création d'une agence du climat qui "transcenderait les clivages" de l'organisation institutionnelle belge. La ministre bruxelloise Céline Fremault avait plaidé en ce sens aussi la semaine dernière.