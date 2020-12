La Wallonie encadre l'habitat léger pour le protéger des "bailleurs peu scrupuleux"

(Belga) Le gouvernement wallon a définitivement adopté, jeudi, trois arrêtés définissant les critères minimaux de salubrité, de surpeuplement ainsi que les critères relatifs au permis de location des habitations légères afin de mieux encadrer ce type de logements.

Concrètement, le premier arrêté détermine les critères minimaux de salubrité afin d'y intégrer des normes spécifiques aux habitations légères telles que les équipements sanitaires, les installations électriques, les normes relatives à la configuration du logement et au surpeuplement. Le deuxième vise à octroyer la compétence des enquêtes de salubrité portant sur des habitations légères à l'administration régionale. Le dernier arrêté du gouvernement concerne enfin la délivrance d'un permis de location pour une habitation légère. "Le gouvernement wallon s'est fixé des objectifs très ambitieux en matière de logement. L'habitat léger peut être une réponse au défi du logement pour tous", a souligné le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon. "Le but des autorités wallonnes est de permettre aux personnes qui le souhaitent de poser un choix de vie, à travers un nouveau mode d'habitation. Il peut s'agir aussi d'un moyen innovant de concrétiser le droit au logement pour certains mais, dans tous les cas, cela doit demeurer un choix. Il était donc capital de mettre cette pratique à l'abri de bailleurs peu scrupuleux qui pourraient y voir un nouveau moyen d'exploiter la détresse et la précarité", a-t-il ajouté. (Belga)