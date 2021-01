La Wallonie et Bruxelles maintiennent le rythme de vaccination dans les maisons de repos

(Belga) Le problème d'approvisionnement des vaccins Pfizer n'aura pas d'impact à court terme sur le planning de vaccination dans les maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles, ont indiqué les gouvernements régionaux mercredi. Le processus sera par contre ralenti dans les hôpitaux wallons et suspendu dans les établissements hospitaliers bruxellois, dans l'attente de clarifications de la société pharmaceutique sur les livraisons.

La division belge de l'entreprise pharmaceutique a confirmé mardi la possibilité de "fluctuations" dans les livraisons de vaccins ces prochaines semaines, alors que Pfizer avait déjà annoncé une réduction temporaire de la distribution dans l'Union européenne afin d'assurer l'augmentation de sa capacité de production. La baisse du nombre de vaccins disponibles n'aura néanmoins pas de conséquences dans les maisons de repos de Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale. Le planning et l'intégralité des vaccinations y sont maintenus. Le processus de vaccination dans les hôpitaux wallons, entamé lundi, sera par contre "ralenti", précise le cabinet de la ministre de la Santé Christie Morreale. "Pour les structures de handicap, le processus démarrera bien la semaine prochaine comme prévu mais plus lentement", ajoute sa porte-parole. En Région de Bruxelles-Capitale, le planning de vaccination ne sera pas modifié cette semaine mais sera suspendu dans les hôpitaux bruxellois la semaine prochaine dans l'attente de clarifications de Pfizer. (Belga)