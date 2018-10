La Wallonie interdit aussi la circulation forestière dans la zone affectée

(Belga) Après avoir interdit la chasse et le nourrissage dans la zone de la province de Luxembourg touchée par la peste porcine africaine, le ministre wallon de l'Agriculture René Collin va également interdire dès ce lundi la circulation sur les chemins et sentiers forestiers, afin d'éviter la dispersion des sangliers atteints, a-t-il indiqué à l'entrée d'une réunion avec les autorités européennes.

"On ne laissera pénétrer dans la forêt que celles et ceux qui vont travailler à détecter et prélever des cadavres de sangliers, probablement pendant un délai d'un mois. Pas d'organisation d'événements donc, pas de travaux forestiers. Ce sera d'application dès ce lundi dans la zone des 63.000 km2 concernée", a précisé le ministre régional, interrogé devant le Berlaymont. Actuellement, cinq cadavres de sangliers ont été déclarés positifs à la peste porcine africaine. "Beaucoup d'autres sont à l'analyse. On va arriver à des dizaines voire 300, 400 sangliers, selon ce que les experts nous annoncent", a ajouté M. Collin (cdH). (Belga)