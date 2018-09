La Wallonie labellise 38 communes pédestres et décerne une basket d'or à Chaudfontaine

(Belga) Trente-huit communes wallonnes viennent d'être labellisées "communes pédestres", récompensant leurs aménagements en faveur des piétons, par le ministre régional de la Mobilité, Carlo Di Antonio (cdH) et l'asbl Sentiers.be.

"On a tendance à l'oublier, vu son caractère inné, mais la marche est un mode de déplacement doux alternatif à la voiture à part entière", a souligné à cette occasion le ministre en regrettant que les citoyens ne connaissent que très mal les sentiers de leurs communes. Partant de ce constat, un appel à candidatures a été lancé au printemps 2018 à l'attention des communes wallonnes par l'asbl Sentiers en collaboration avec la Région. Au terme de la procédure, 38 communes du sud du pays ont reçu un "Basket" en guise de première étoile. Parmi celles-ci, Chaudfontaine a décroché la "Basket d'or" qui récompense les communes ayant amélioré le confort et la sécurité des piétons sur leurs petites voiries publiques. En plus d'une plaque symbolique liée au label, la commune recevra un chèque lui permettant de procéder à des aménagements supplémentaires (équipements et signalétique) sur la nouvelle petite voirie créée ainsi qu'un abonnement de 5 ans à l'application Sity Trail reprenant les randonnées accessibles sur le territoire de la commune. Un nouvel appel à candidature sera ouvert début 2019 tant pour le label que pour le prix de la Basket d'Or. (Belga)