La Wallonie ne manque toujours pas d'eau

(Belga) Malgré le temps radieux et contrairement à ce qu'il se passe au nord du pays, la Wallonie ne manque pas d'eau et aucune mesure de restriction n'y est annoncée, a assuré le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio (cdH), interrogé sur le sujet, mercredi au Parlement de Wallonie, par le député socialiste Jean-Pierre Denis.

"En Wallonie, environ 70% de l'eau potable provient des nappes souterraines. Nous sommes dès lors moins soumis aux aléas climatiques à court terme", a précisé le ministre selon qui "la situation, à ce stade, n'est pas problématique", les réserves d'eau tant de surface que souterraine étant suffisantes. "En ce qui concerne les barrages, la situation est même meilleure que l'an passé car la recharge hivernale a été plus importante", a ajouté Carlo Di Antonio. Il faut toutefois rester vigilant et utiliser l'eau avec parcimonie, a-t-il poursuivi en soulignant que la sécheresse constitue par contre un réel problème pour les agriculteurs dont les récoltes sont menacées. La cellule 'sécheresse', regroupant des représentants de différents services du SPW (environnement, voies hydrauliques, agriculture, ...), des producteurs d'eau et d'énergie, a été activée par le Centre régional de crise de Wallonie, a enfin indiqué le ministre. Elle se réunira le 25 juillet prochain afin de faire le point sur la situation alors qu'aucune averse n'est annoncée d'ici là. (Belga)