La Wallonie préfère la vignette à la taxe au kilomètre

(Belga) La Région wallonne souhaite toujours mettre en place un système de vignette forfaitaire, alors que la Flandre semble privilégier la piste d'une taxe au kilomètre, a confirmé jeudi le ministre wallon de la Mobilité Carlo Di Antonio à l'agence Belga. Le ministre espère avoir des explications sur les projets de la Région flamande car l'introduction de deux systèmes différents dans un même pays est "difficile à imaginer", ajoute-t-il.

Selon le journal De Tijd, le consortium de consultants et avocats mandaté par le gouvernement flamand privilégie la taxe au kilomètre sur l'ensemble du réseau routier en Flandre. Ce scénario est le seul potentiellement efficace pour combattre les encombrements, d'après leur étude qui doit être bouclée au mois d'avril. Le ministre wallon de la Mobilité se dit "très opposé" à ce projet de taxe kilométrique. D'après lui, le paiement proportionnel au nombre de kilomètres parcourus existe déjà via les accises et donne le droit de polluer davantage aux automobilistes "qui ont les moyens de payer". Depuis plusieurs années, Carlo Di Antonio plaide pour l'introduction de la vignette payante pour circuler sur les routes wallonnes, qui remplacerait la taxe de circulation. "Le système fonctionne bien en Suisse et est plus égalitaire", poursuit-il. "Il serait neutre financièrement pour l'automobiliste wallon, en raison de la suppression de la taxe, et bénéfique pour les caisses wallonnes. Quelques millions de non-résidents en Wallonie empruntent nos routes chaque année et devraient se procurer la vignette." Le prix de la vignette atteindrait entre 40 et 50 euros, comme dans d'autres pays européens. Le ministre précise qu'il a toujours privilégié la recherche d'un accord pour un seul système belge afin d'éviter des différences régionales. "La Flandre rompt avec cette idée de système commun", poursuit-il. "Côté wallon, il faudra alors se concerter avant de réagir." (Belga)