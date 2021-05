La Wallonie présente son plan de fin de crise très ambitieux: à quoi serviront les 10 milliards d'euros injectés en moins d'un an ?

La Wallonie va dégager, à terme, près de 10 milliards d'euros pour son plan de relance, a indiqué le ministre-président régional, Elio Di Rupo, vendredi, au terme d'une semaine consacrée au conclave budgétaire et aux mesures de relance.

Dans un premier temps, 7,64 milliards seront mobilisés par l'exécutif pour 20 mesures structurantes s'articulant autour des 5 axes directeurs définis par le conseil stratégique. Il faudra ensuite y ajouter, au premier trimestre 2022, quelque 2 milliards d'euros issus du fonds Feder et du Fonds social européen (FSE), a précisé Elio Di Rupo (PS).

Des investissements assez vagues

Dans le détail, 1,44 milliard d'euros sera consacré à l'axe de soutien à la jeunesse; 2,67 milliards à la soutenabilité environnementale; 1,26 milliard à l'amplification du développement économique; 2,12 milliards à la solidarité et à l'inclusion sociale et enfin, 149 millions iront à la garantie d'une gouvernance transparente. Il faudra attendre avant d'en savoir plus sur les détails des investissements consentis dans ces secteurs.

"Ce sont des montants choc mais qui sont indispensables tant une nouvelle dynamique est nécessaire pour relancer la Wallonie d'ici 2024", a encore souligné le ministre-président.