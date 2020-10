La Wallonie prête à aller plus loin après le comité de concertation: commerces et déplacements non-essentiels visés

Christophe Collignon, ministre wallon des pouvoirs locaux, était invité ce matin sur les ondes de Bel RTL. Le gouvernement wallon annonce déjà qu'il ira plus loin dans les restrictions imposées aux Wallons si, à la sortie du comité de concertation de vendredi, il estime que le Fédéral n'a pas été assez strict. Il pourrait s'agir de la fermeture des commerces non essentiels ou même de l'interdiction de circuler dans l'espace public, comme l'a expliqué le ministre ce jeudi matin au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

"Si les mesures ne sont pas jugées suffisantes pour avoir le but commun, à savoir infléchir cette courbe lors de cette deuxième vague, la Wallonie est prête à aller plus loin en termes de reconfinement. (…) C'est peut-être refermer ce qui n'est pas commerces essentiels. C'est l'une des pistes sur la table. S'il n'y a plus d'autres moyens, il faudra aussi agir sur les déplacements non-essentiels", a prévenu le ministre Collignon.

