La Wallonie reconnaît comme calamités naturelles une série d'inondations d'août 2020

(Belga) Le gouvernement wallon a reconnu comme calamité naturelle publique les inondations du 3 août 2020 à Péruwelz (Hainaut), celles des 12 et 15 août 2020 à Awans, et celles du 12 août 2020 à Donceel (Liège) ainsi que celles du 13 août 2020 à Jodoigne (Brabant wallon).

Les personnes concernées par ces inondations pourront dès lors bénéficier d'une indemnisation financière de la part de la Région, si elles sont dans les conditions d'aide requises. A Péruwelz, 30 foyers potentiels ont été répertoriés, pour un montant estimé à 96.750 euros. A Awans et Donceel, ce sont 70 foyers potentiels qui sont concernés (225.750 euros) et 100 supplémentaires à Jodoigne (322.500 euros). Dès que l'arrêté sera publié au Moniteur belge, les personnes touchées pourront introduire une demande d'aide via le formulaire de demande de réparation de biens. Ce formulaire devra être transmis dans les 3 mois (à dater du premier jour du mois suivant cette publication) au Service public de Wallonie - Service régional des calamités. (Belga)