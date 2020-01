La Wallonie se dote de nouveaux outils en faveur de l'économie circulaire

(Belga) Le gouvernement wallon a validé jeudi matin la mise en place de différents outils destinés au développement d'une nouvelle stratégie en matière d'économie circulaire.

Un comité de pilotage, une plateforme intra-administrations et un comité d'orientation vont ainsi voir le jour, a annoncé le ministre régional de l'Economie, Willy Borsus. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, qui devrait être adoptée fin 2020 au plus tard, des objectifs stratégiques et opérationnels ainsi que des mesures de facilitations transversales seront proposés. Une consultation publique sera également organisée dans le courant de l'année. "Nous sommes convaincus des synergies nécessaires entre objectifs économiques et environnementaux. En économie circulaire, les possibilités de développement sont infinies", a commenté le ministre Borsus. (Belga)