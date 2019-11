La Wallonie va majorer les subsides accordés aux communes zéro déchet

(Belga) Dès le 1er janvier 2020, de nouvelles dispositions permettront de majorer de 50 cents par habitant les subsides accordés aux communes et intercommunales wallonnes qui rentrent dans une démarche 'zéro déchet', a affirmé la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), interrogée mardi en commission du Parlement de Wallonie par les députés libéraux Hervé Cornillie et Phiippe Dodrimont.

Au coeur de leur interpellation: l'utilisation des gobelets réutilisables en Wallonie, une pratique qui tend à se développer alors que la directive européenne bannissant l'utilisation de certains plastiques à usage unique entrera en vigueur en 2021. "L'achat et la location de gobelets réutilisables ont largement été subventionnés par la Wallonie et d'autres acteurs publics ces dernières années", a rappelé à ce propos la ministre selon qui "le gouvernement continuera à soutenir des projets qui proposent des alternatives de l'utilisation des récipients plastiques à usage unique". "Dès le 1er janvier 2020, de nouvelles dispositions de l'arrêté 'petits subsides aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets', permettront par ailleurs de majorer de 50 cents par habitant les subsides accordés aux communes et intercommunales qui rentrent dans une démarche 'zéro-déchet'", a ajouté Céline Tellier. "Si chacun avance dans la même direction, les effets positifs en seront multipliés", a-t-elle conclu. (Belga)