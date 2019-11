La Wallonie va-t-elle interdire les véhicules thermiques comme l’ont annoncé Bruxelles et Paris ? Pas impossible, selon le ministre wallon du climat. La réponse viendra après une année de consultation et de débat avec la population et les différents secteurs de l’économie. Le gouvernement wallon a confirmé hier sa volonté de réduire de 55% et non plus de 30% ses émissions de gaz à effet de serre pour 2030 (par apport à 1990). Pour y arriver, une large consultation sera menée afin de dresser une liste d’engagements et d’actions.

"On doit diminuer l'usage de la voiture et avoir des voitures plus propres. Pour ce qui concerne les moteurs thermiques, il y a déjà des législations qui ont été adoptées", a indiqué Philippe Henry, ministre wallon du climat et de la mobilité, au micro de Fabrice Grosfilley.

La Wallonie va-t-elle interdire les véhicules thermiques? "Ça fait partie des mesures possibles. Il y a différentes hypothèses. On peut aller plus ou moins forts sur le nombre de voitures, sur l'accélération de la sortie des véhicules thermiques. Il faut que l'on ait des réformes basculantes mais aussi socialement justes pour tout le monde", a précisé le ministre.