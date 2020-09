Formation gouvernementale: Lachaert attendu en début d'après-midi chez le Roi

Libéraux, socialistes, écologistes et centristes/démocrates chrétiens se sont retrouvés vendredi matin autour d'une même table, après une première réunion à 8 partis la veille dans l'après-midi. La question est de savoir s'ils seront capables de suffisamment accorder leurs violons, de manière à renvoyer le chargé de mission royale Egbert Lachaert vers le Palais avec une nouvelle résolument positive. On pourrait ensuite passer à une phase de formation d'un futur gouvernement fédéral, ou rester d'abord dans une phase d'information.

De source bien informée, on apprend que le président de l'Open Vld est attendu à 14h00 au Palais, mais que cet horaire pourrait changer. Peu avant midi, les présidences des 8 partis de la Vivaldi ou "Avanti", comme préfère l'appeler le président du CD&V Joachim Coens, étaient encore rassemblées. Huit, et non 7, car le cdH a rejoint la danse jeudi. Interrogé vendredi matin sur le plateau de la chaîne LN24, son président Maxime Prévot a expliqué que son parti, non-nécessaire numériquement pour former une majorité mais dont la présence est souhaitée par le CD&V, n'était d'ailleurs pas là pour faire de la figuration. Les humanistes avancent eux aussi leurs revendications, a-t-il affirmé. Les sujets clés pour le parti seront "qualité de vie et soins de santé", et parallèlement le cdH se positionne pour le maintien de l'échéance légale de 2025 pour la sortie du nucléaire, a-t-il détaillé. D'autre part, sur le délicat sujet de l'IVG, le parti de Maxime Prévot reste prudent mais estime que le texte tel qu'il est actuellement proposé au Parlement "est excessif". Des différents rangs, on entendait vendredi matin des échos positifs sur la manière dont les discussions sont menées, "sur le fond" des dossiers, avec "respect", etc. Attention cependant: "Tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien", prévient le président du cdH.