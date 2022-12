Lahbib essuie le courroux de la Turquie concernant la présence du PKK en Belgique

(Belga) La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), a essuyé jeudi à Ankara les critiques de la Turquie concernant la présence et la liberté d'action laissée, selon elle, au PKK en Belgique.

Lors d'une rencontre avec son homologue Mevlüt Çavu?o?lu, le chef de la diplomatie turque a jugé que la Belgique n'en faisait pas assez contre le mouvement séparatiste kurde qui "coordonne en Belgique ses activités terroristes illégales", a-t-il attaqué lors d'un point presse à l'issue d'une entrevue qui a duré deux heures et demie environ. "Ce que j'attends de vous c'est que vous preniez des mesures contre les terroristes qui sont actifs dans votre pays. Hier encore il y avait une manifestation du PKK devant l'ambassade turque à Bruxelles. Si Daesh ne peut le faire, le PKK non plus alors", a fustigé le ministre turc. Mme Lahbib a immédiatement répliqué : "Nous avons en effet connaissance de la présence de sympathisants du PKK en Belgique, mais des enquêtes ont été menées et elles n'ont rien révélé qui ne s'inscrirait dans le cadre de la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Mais bien sûr, nous sommes ouverts à toute information complémentaire des services de sécurité turcs", a souligné Mme Lahbib. Dans une interview avec l'agence Belga, la ministre belge a précisé sa position: "Que la Turquie nous donne les preuves, et alors nous prendrons des actions, car la Belgique considère aussi le PKK comme une organisation terroriste. La Turquie ne veut pas que des sympathisants puissent manifester avec des drapeaux (en Belgique, ndlr), mais tant qu'il n'y a pas d'appel à la haine et d'usage de la violence, nous tolèrerons cela". (Belga)