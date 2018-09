Lancement de la nouvelle campagne 'All Genders Welcome' à Bruxelles

(Belga) La secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Egalité des chances, Bianca Debaets, a lancé ce mercredi la campagne de sensibilisation 'All Genders Welcome' en collaboration avec Rainbow House et vingt partenaires bruxellois, dont Actiris et Bruxelles Environnement.

Cette campagne, organisée pour la première fois en 2015, vise à promouvoir une politique favorable à la communauté LGBTQI grâce à des images inclusives et des formations spécifiques afin de faciliter l'accueil, les services ou la vie sur le lieu de travail des membres de la communauté. Alors que seules trois communes avaient participé à la campagne de 2015, elles sont désormais plus de dix rejointes par certains CPAS bruxellois et les agences Actiris et Bruxelles Environnement, s'est félicitée Bianca Debaets selon qui "une ville inclusive se construit ensemble et requiert un effort constant". "Au travail et dans sa commune, on doit également pouvoir être soi-même sans soucis et désagréments", a-t-elle conclu. (Belga)