Le Benelux crée une plateforme d'échange d'expertise sur le climat

(Belga) La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont mis sur pied une plateforme d'échange de connaissance et d'expérience sur le climat.

Inaugurée mardi à Glasgow dans le cadre de la COP26 par la ministre fédérale de l'Environnement, Zakia Khattabi, et le secrétaire général du Benelux, Alain De Muyser, ce "pôle de connaissance régional" s'adresse à tous les acteurs de la transition écologique, en ce compris les scientifiques, les entreprises, les services gouvernementaux, les représentants des jeunes et autres afin qu'ils puissent facilement échanger des informations entre eux au sein de ce "réseau climat". "Le Benelux dispose d'une grande expertise pour donner un élan à une société durable. Trop souvent, ces connaissances restent invisibles, de sorte que des opportunités sont perdues. Les défis sont énormes et ce n'est qu'en libérant l'expertise et les connaissances que des progrès pourront être réalisés. Ceci contribue à la réalisation du Green Deal européen qui fera de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050, avec zéro émission nette de gaz à effet de serre", a expliqué le secrétariat général du Benelux dans un communiqué. La plateforme est accessible à l'adresse: https://climate.benelux.int (Belga)