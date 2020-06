Coronavirus - BILAN MONDIAL: plus de 473.000 morts dans le monde, Trump vante les bienfaits du "mur" pour arrêter le covid

La pandémie de Covid-19 continue de se propager sur le continent américain et connaît des résurgences de foyers localisés en Europe, illustrés par le reconfinement mardi de deux cantons allemands et par la contamination du numéro 1 mondial du tennis Novak Djokovic.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 473.475 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 21h00.

Plus de 9.161.460 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 4.455.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Depuis le comptage réalisé lundi à 21h00, 4.333 nouveaux décès et 137.577 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont les États-Unis avec 807 nouveaux morts, le Mexique (759) et le Brésil (654). Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 120.913 décès pour 2.328.562 cas. Au moins 640.198 personnes ont été déclarées guéries.

EUROPE

Submergée au printemps par la maladie, l'Europe achève de lever les restrictions, face au recul de l'épidémie. Au Royaume Uni, pays le plus touché sur le continent, pubs, hôtels et restaurants, mais aussi coiffeurs, musées ou parcs d'attractions, cinémas, bibliothèques et installations sportives en extérieur rouvriront le 4 juillet, dans la seule Angleterre.



Mais en Allemagne, plus de 600.000 habitants de deux cantons ont été reconfinés mardi après l'apparition d'un foyer de contaminations dans un abattoir, au lendemain d'un rétablissement partiel des restrictions dans la région de Lisbonne, qui suscite des inquiétudes pour la saison touristique au Portugal.



En Italie, des autorités médicales s'inquiètent d'une possible seconde vague, en raison du relâchement général de la population. Et en Catalogne, le gouvernement régional est revenu sur sa décision d'autoriser la réouverture des dancefloors dans les discothèques, n'autorisant à danser que les personnes se connaissant déjà et seulement dans des restaurants ou des hôtels.

ASIE



Cette "deuxième vague" de contaminations, la Corée du Sud a admis mardi y faire face depuis mi-mai, avec de 35 à 50 nouveaux cas quotidiens, essentiellement à Séoul et ses environs.



Potentiel vecteur de contaminations à grande échelle, le hajj, grand pélerinage musulman annuel à La Mecque en Arabie Saoudite et l'un des cinq piliers de l'islam, aura bien lieu en juillet, mais sera réduit à sa plus simple expression.



Seul un millier de pélerins seront autorisés à y participer et aucun venant de l'étranger, alors que ce qui est traditionnellement l'un des plus importants rassemblements religieux sur la planète a attiré en 2019 2,5 millions de fidèles venus du monde entier.



"Mon espoir d'aller (à la Mecque) était si grand", a réagi, attristée, Kamariah Yahya, une Indonésienne de 68 ans, "mais que faire? C'est la volonté d'Allah, c'est le destin."



AMERIQUE



Sur le continent américain, la contagion ne faiblit pas. Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé par le Covid-19, le bilan a dépassé lundi les 120.000 morts et l'immunologiste en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, s'est dit "vraiment" inquiet devant les poussées "préoccupantes" du nombre de cas dans plusieurs Etats américains.

Donald Trump a vanté mardi depuis l'Arizona l'efficacité du mur construit sur une partie de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, assurant qu'il avait été très efficace pour lutter contre la propagation du Covid-19. "Il a arrêté le Covid, il a tout arrêté", a-t-il martelé.



En Amérique latine, actuel épicentre de l'épidémie, le Brésil reste le deuxième pays le plus touché au monde (51.271 morts, et un juge a contraint le président Jair Bolsonaro à porter un masque de protection "dans tous les lieux publics", ce qu'il faisait de façon très aléatoire.



Le Honduras, petit pays de 9 millions d'habitants, est submergé par les morts, officiellement au nombre de 300 mais probablement cinq fois plus nombreux, estime Jesus Moran, secrétaire de l'Association des pompes funèbres. Dans le Nord du pays, on "enterre la nuit entre dix et douze cadavres" et dans les quartiers les plus misérables, les gens meurent chez eux sans être testés, affirme-t-il.