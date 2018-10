Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, confirme l'existence d'un projet de mosquée à Haren

(Belga) Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) a confirmé lundi l'existence d'un projet de mosquée à Haren. Il a souligné que si celui-ci devait se poursuivre, il devrait suivre la voie normale en matière d'obtention des autorisations et permis requis.

"En tant que bourgmestre, j'ai effectivement été sollicité par des citoyens qui m'ont ainsi présenté un projet de mosquée", a répondu le maïeur à Johan Van den Driessche (N-VA) qui l'interrogeait sur les informations évoquant l'existence d'un projet de construction d'une mosquée d'une capacité de 1.200 places dans cette partie de la Ville. "J'ai entendu cette demande et pris connaissance d'une maquette. Rien de plus. Ce projet, s'il devait se poursuivre, devra évidemment suivre la voie normale en la matière - demande de permis, enquête publique, etc.", a ajouté le bourgmestre. Au passage, Philippe Close a souligné, à l'attention de l'élu N-VA, que "ce projet, porté par des particuliers, n'impactera certainement pas aussi significativement la vie de quartier que les projets qu'entend développer le fédéral dans cette partie de la Ville. Je vise ici la méga-prison de Haren ou encore un centre Fedasil à Neder-over-Heembeek". (Belga)