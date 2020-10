Le bourgmestre de Gand veut introduire les nouvelles mesures plus strictes dès jeudi

(Belga) Le bourgmestre de Gand Mathias De Clercq veut introduire les nouvelles mesures plus strictes du gouvernement flamand contre le coronavirus dès jeudi matin."Il n'y a pas de temps à perdre, les chiffres augmentent rapidement", a-t-il dit mercredi.

Le ministre-président flamand Jan Jambon défend, mercredi matin, la décision de lancer la mise en oeuvre de ces nouvelles mesures vendredi. Une série complémentaire d'activités sportives seront interdites et les évènements n'auront pas lieu. Les maisons de la culture fermeront leurs portes. Il faut du temps pour couler ces décisions dans un arrêté ministériel et préparer les secteurs concernés. Le bourgmestre de Gand élabore un arrêté communal pour pouvoir introduire ces mesures un jour plus tôt. "Nous avions demandé des mesures complémentaires et uniformes et elles ont été mises en œuvre", explique le bourgmestre. "Il est important qu'elles soient mises en œuvre rapidement. C'est pourquoi nous, en tant que ville, nous allons faire les préparatifs nécessaires pour mettre en œuvre toutes les mesures dès demain matin." La Ville de Malines veut aussi mettre en oeuvre ces nouvelles mesures jeudi. (Belga)