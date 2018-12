Le Brabant wallon demande le retrait de l'avant-projet de réforme des provinces

(Belga) Dans un avis à remettre à la Région wallonne et détaillé au conseil provincial jeudi soir, le collège provincial MR-PS du Brabant wallon a demandé au gouvernement wallon de retirer l'avant-projet de réforme des provinces transmis début décembre par la ministre des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR). A l'heure où l'exécutif régional s'apprête à imposer à toutes les communes et provinces d'établir un programme stratégique transversal, le collège provincial s'étonne d'une décision qu'il qualifie de non étayée, non planifiée, non concertée et sans vision stratégique.

"Le Brabant wallon ne veut pas d'une suppression larvée des provinces qui seraient remplacées par une nouvelle couche opaque et coûteuse d'intercommunales. Le Brabant wallon ne veut pas non plus d'une centralisation jacobine de la Région wallonne où les seuls interlocuteurs de nos communes et de leur population seraient des fonctionnaires non directement responsables devant eux. Le Brabant wallon ne veut pas d'une centralisation régionale des recettes fiscales qui, au-delà d'une solidarité déjà assumée par l'impôt versé par les Brabançons wallon à la Région, ne garantirait pas un minimum de retour des contributions fiscales de sa population", indique le préambule de l'avis du collège provincial MR-PS. Mathieu Michel (MR), le président du collège provincial du Brabant wallon, avait été interpellé jeudi soir sur l'avant-projet de réforme des provinces par les conseillers provinciaux Benjamin Goes (cdH) et Laurence Smets (PS), qui se sont dits tous deux inquiets de cette réforme envisagée au niveau régional. Ils ont dès lors suggéré une réponse concertée de la province et des communes. Mathieu Michel a répondu qu'il respectait l'autonomie locale mais que les communes pouvaient reprendre à leur compte tout ou partie de l'avis du collège provincial pour le porter au niveau supérieur. (Belga)