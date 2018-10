Le Brussels Marathon traversera Bruxelles et Tervuren dimanche

(Belga) Le marathon et semi-marathon de Bruxelles rassemblera dimanche des milliers de coureurs dans les rues de Bruxelles et de Tervuren. La plupart des artères de la capitale seront soustraites au trafic entre 08h30 et 14h30. Pour la première fois, le départ et l'arrivée auront lieu au parc du Cinquantenaire.

Le parcours passe à Schuman, puis par la rue Belliard, la place des Palais et la rue de la Loi, la place Poelaert et l'avenue Louise vers le Bois de la Cambre. Direction ensuite Tervuren pour revenir par le square Montgomery. L'ensemble des rues du parcours seront fermées entre 08h30 et 14h30. Le parc du Cinquantenaire vers Tervuren sera interdit au trafic dès 05h30 dimanche tandis que le tunnel E40 Reyers-Centre et la rue de la Loi vers le centre resteront accessibles aux automobilistes. Les participants pourront terminer par "La Grande Fête Belge" au musée Autoworld. Une "Belgian Beer House" sera aussi installée au Cinquantenaire pour une dégustation de bières, frites, gaufres et chocolat.