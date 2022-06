Le budget de l'armée, nouveau point de discorde au sein du gouvernement fédéral?

La députée fédérale du Mouvement réformateur, Kattrin Jadin, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, elle a plaidé pour un refinancement important de la Défense.

La question d'augmenter encore les budgets consacrés à la Défense ne fait pas l'objet d'un consensus au sein du gouvernement De Croo. Le Premier ministre souhaite investir 2% du PIB dans la politique de Défense, d’ici 2035. La députée Kattrin Jadin rappelle qu’il y a déjà une augmentation linéaire, avec des investissements conséquents, passant de 1 à 1,5 %. Pour elle, y faut aller plus loin. Les écologistes par contre sont réticents. La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, indique, elle ne pas vouloir s’enfermer "dans le fétichisme des 2 %".

Kattrin Jadin estime que la donne a changé depuis la guerre en Ukraine et qu’il faut plus investir dans cette politique, même si cela revient à devoir trouver 10 milliards d’euros en plus. "La sécurité est la première de nos libertés. Si nous souhaitons garantir tout ce que nous souhaitons avoir en termes de pouvoir d’achat, la première des obligations, c’est d’assurer la sécurité de nos concitoyens".

Par rapport aux positions défendues par Ludivine Dedonder, elle dit penser "que la ministre serait bien conseillée de comprendre exactement ce qu’elle veut par rapport à une défense opérationnelle, une défense efficace".

Cette augmentation du budget de la Défense pourrait-elle faire l’objet d’une affaire de gouvernement ? La députée affirme que le MR compte se battre "pour nous doter d’une sécurité efficace en Europe".