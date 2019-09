Le budget de la Fédération Wallonie Bruxelles est déjà largement dans le rouge: "600 millions € de déficit"

La situation budgétaire est délicate et Frédéric Daerden, le Ministre du budget, n'envisage pas un retour à l'équilibre durant cette législature. Conséquence: le coût de la dette représente 2% du budget total de la Fédération...

"On devrait être aux alentours de 600 millions d'euros de déficit", a annoncé Frédéric Daerden, Ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce matin sur BEL RTL. "Je n'appelle pas ça un dérapage budgétaire, c'est un déficit, donc une différence entre les recettes qui nous viennent du Fédéral, et les dépenses. Ce n'est pas la première année qu'il y a un déficit".

La Fédération Wallonie-Bruxelles ne prélève pas l'impôt, elle dépend des dotations qui viennent du niveau fédéral, notamment via la TVA. Les recettes ont été surévaluées, en quelques sortes, tandis que les dépenses n'ont pas baissé. Ce qui justifie le déficit important.

"On calcule les recettes sur base de paramètres économiques et macroéconomiques, des données qui sont fournies par le Bureau du Plan, par la Banque Nationale, par la Cour des Comptes. C'était un peu plus élevé (à l'époque) que maintenant. Donc sur base de ça, c'est environ une bonne centaine de millions en moins de recettes que l'on va avoir".

C'est donc un déficit de 600 millions environs, sur un budget total qui tourne autour des 11 milliards d'euros. Avec quelles conséquences sur le fonctionnement de la Fédération ? D'après Frédéric Daerden, il faut "surtout regarder le coût de la dette: pour l'instant il représente 2% du budget, et je souhaiterais que pendant cette législature, on n'aille pas au-delà de ces 2%, afin de garder les moyens pour les politiques nécessaires aux citoyens".

Ces politiques concernent surtout l'enseignement et l'accueil de la petite enfance.