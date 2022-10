Le budget fédéral est bouclé: le vote de confiance aura lieu cet après-midi au Parlement (vidéo)

C'est aujourd'hui que le gouvernement fédéral belge saura si, oui ou non, son projet de budget pour 2023 et 2024 sera validé ou non. Après une longue nuit de discussion, les parlementaires se retrouveront cet après-midi, à 15h15, pour un vote de confiance. Ce dernier doit permettre à nos institutions politiques de fonctionner normalement. Il a lieu chaque année, le deuxième jeudi du mois d'octobre.

La séance aura lieu à 15h15 et ne devrait pas réserver de surprise: la majorité gouvernementale votera pour, l'opposition contre, mais la confiance devrait bien être accordée. Le tout sous fond d'accord budgétaire.