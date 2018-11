Le budget wallon pour 2019 est approuvé

Réunis en séance plénière, pour la dernière fois dans le chef de ceux qui quitteront l'assemblée la semaine prochaine en vertu du décret sur le cumul des mandats, les parlementaires wallons ont approuvé, vendredi matin, le projet de budget 2019, présenté en équilibre par le gouvernement régional à la fin du mois de septembre. MR et cdH ont voté pour le texte, le PS, Ecolo et le PTB s'y opposant.





L'opposition dénonce



Le débat budgétaire s'était achevé jeudi soir, renvoyant dos-à-dos majorité et opposition, cette dernière dénonçant un "budget de façade" qui ne tient que grâce à des "ficelles budgétaires", dont celle des corrections SEC qui ont bondi de 470 millions d'euros en deux ans (+60%) pour atteindre 1,254 milliard d'euros. Par un hasard auquel l'opposition ne croit pas, ces corrections correspondent à la virgule près au solde brut à financer à l'initial 2019 (-1.254.166.000 euros). Un véritable "tour de passe-passe", de la "poudre de perlimpinpin" et un "jeu d'écriture qui échappe totalement au contrôle du parlement", avait notamment pointé Pierre-Yves Dermagne, soutenu sur ce point par le chef de groupe Ecolo au parlement wallon Stéphane Hazée.





La majorité approuve



Le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke, s'était quant à lui félicité d'un "budget historique" permettant de "garantir les investissements en Wallonie". "Nous avons pris des mesures et fait les efforts nécessaires sans nouvelle taxation", avait-il ajouté en admettant toutefois qu'en matière de dette, même si son accroissement se réduit, "il faudra aller plus vite et plus fort".