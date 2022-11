Le CCOJB demande à son tour le retrait de l'exposition sur Israël inaugurée au Parlement

(Belga) Le Comité de Coordination des Organisations juives de Belgique (CCOJB) a demandé lundi aux présidentes de la Chambre, Éliane Tillieux, et du Sénat, Stéphanie D'Hose, le retrait d'une exposition photo consacrée à la détention d'enfants palestiniens intitulée "L'intolérable : les enfants en détention militaire" et visible depuis le 17 novembre dans le péristyle du palais de la Nation. Il s'associe ainsi au Forum des organisations juives (FJO) qui avait formulé une demande similaire dimanche.

"Cette exposition contient des allégations volontairement décontextualisées et elle véhicule une vision à l'opposé des valeurs et des principes démocratiques de l'État d'Israël, dans le cadre d'un État de droit, particulièrement en ce qui concerne les enfants, sans distinction d'origine, de nationalité ou de religion", s'indigne le CCOJB, qui estime que l'exposition dévoile "un militantisme haineux et dogmatique" de la part de ses organisateurs. Selon le Comité, l'exposition constitue, par sa seule présence au sein du palais de la Nation, "une inacceptable importation du conflit très complexe prévalant au Moyen-Orient". (Belga)