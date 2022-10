Le CD&V se dote de nouveaux vice-présidents, Inge Vervotte siègera au conseil

(Belga) Le conseil du CD&V a désigné jeudi deux vice-présidents du parti, en la personne de la députée fédérale Nathalie Muylle et du parlementaire flamand Robrecht Bothuyne, a-t-il annoncé en soirée.

L'ancienne ministre fédérale de la Fonction publique et des Entreprises publiques Inge Vervotte, qui avait quitté la politique en 2012, a pour sa part fait son entrée au conseil du CD&V. Les deux nouveaux deux vice-présidents ont été proposés par le président du parti, Sammy Mahdi. Mme Muylle sera chargée d'accompagner les sections locales du parti et de préparer les élections communales d'octobre 2024. M. Bothuyne devra pour sa part travailler au positionnement du parti à long terme et (re)définir les relations avec la société civile, a-t-on indiqué au CD&V. (Belga)