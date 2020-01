Le CD&V veut que PS et N-VA trouvent un accord: "Il faut prendre" l'ouverture de Bart De Wever "AU SÉRIEUX"

Alors que la mission des deux informateurs MR et CD&V a été prolongée hier, ce matin Koen Geens, le ministre fédéral de la justice CD&V invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, a répété le souhait de son parti de voir la N-VA et PS tenter de s'accorder. Ce week-end, le président de la N-VA Bart De Wever avait fait une ouverture vers les socialistes francophones en déclarant son soutien à un relèvement des pensions, une mesure sociale, qui pouvait faire penser à un compromis, un rapprochement avec le PS. "Nous sommes dans un pays qui n'est pas le plus simple mais qui est le plus beau et que je défends bec et ongle. Vous n'avez pas devant vous un séparatiste et je dis qu'il faut prendre au sérieux Bart De Wever. Si on ne le fait pas, ce n'est pas correct", a-t-il dit.

"On a l'espoir que la mission aboutisse sinon les informateurs n'auraient pas demandé une prolongation au Roi. Ils ont des nouvelles données qui permettent de revérifier certaines hypothèses", a-t-il aussi dit. Le ministre CD&V a également constaté qu'aucun parti n'avait d'exclusive à l'exception d'Ecolo qui, selon lui, a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas de la N-VA. "Leur seul intérêt de la N-VA est de laisser pourrir la situation. Ne laissons pas le temps jouer en faveur de ceux qui veulent détruire le pays", a déclaré hier le coprésident Ecolo, M. Nollet, à l'occasion des vœux de nouvel an de son parti.