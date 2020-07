Le cdH reçu pendant plus de trois heures par le trio Bouchez-Coens-Lachaert

(Belga) Le cdH s'est montré satisfait d'avoir "enfin" exposé de manière détaillée ses priorités dans la perspective de la formation d'un nouveau gouvernement fédéral, a indiqué mardi soir le porte-parole du parti humaniste. Les centristes se refusent toutefois à tout autre commentaire, laissant entendre que cette rencontre ne laissait rien présager pour la suite.

Le président du cdH, Maxime Prévot, a été reçu mardi après-midi pendant trois heures et demi par les présidents des trois partis formant la coalition gouvernementales actuelle: Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) et Egbert Lachaert (Open Vld). Pour le cdH, il s'agissait de la seconde rencontre avec le trio qui tente de mettre en place une coalition dite "Arizona", rassemblant les partis du gouvernement Wilmès, la N-VA, le cdH et le sp.a. Une réunion plénière entre les six partis n'a pas pu se tenir lundi, après les refus successifs des socialistes flamands et du cdH de s'y rendre. Le ton est monté entre les potentiels partenaires, exception faite des nationalistes flamands de la N-VA, restés muets. Mardi matin, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a dit toujours espérer réunir les six partis avant la fin de la semaine. (Belga)