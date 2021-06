Le Centre culturel du Brabant wallon soutient huit communes pour "Place aux artistes"

(Belga) Le Centre culturel du Brabant wallon (CCBW) apporte son soutien à huit communes dans le cadre de l'opération provinciale "Place aux artistes", qui consiste à programmer des dizaines de spectacles et d'événements culturels durant les mois de juillet et août dans la Jeune Province. La Province subventionne l'initiative mais ce sont les communes qui doivent soumettre un dossier. Le Centre culturel du Brabant wallon leur apporte son expertise, en particulier pour celles qui n'ont pas de centre culturel local sur leur territoire.

Si les communes étaient chargées d'introduire un dossier pour obtenir des subventions provinciales dans le cadre de l'opération "Place aux artistes", le règlement prévoit qu'elles peuvent mandater une association de leur territoire pour coorganiser le projet. "C'est dans ce contexte que le Centre culturel du Brabant wallon est heureux d'avoir pu apporter son soutien technique, sa connaissance du territoire et de son vivier artistique pour prêter main forte à la programmation des communes sans centre culturel", explique le président du CCBW, Nicolas Van der Maren. Ce soutien a permis l'organisation de "La Hulpe en scène" les 2 et 3 juillet ainsi qu'à la fin du mois d'août. À Chastre, Place aux artistes aura lieu le 31 juillet et le 1er août avec des concerts et diverses prestations artistiques dont celles du Tof Théâtre. Le CCBW collabore également à l'organisation des Estivales de Mont-Saint-Guibert , de Place aux artistes les 21 et 22 août à Court-Saint-Étienne et au programme mis sur pied tout au long de l'été à Chaumont-Gistoux. Les communes d'Incourt (21 et 22 août), de Grez-Doiceau (27 au 29 août) et de Walhain ont aussi bénéficié de l'aide du CCBW. L'entièreté du programme des événements portés par le Centre est disponible en ligne sur le site www.ccbw.be. (Belga)