Le centre islamiste Markaz Attawhid a repris ses activités

(Belga) Le centre islamiste Markaz Attawhid, qui avait été fermé en 2016 par le bourgmestre de Liège pour motif terroriste, a repris ses activités il y a plusieurs mois, écrivent mercredi les journaux Sudpresse. Il occupe les locaux d'une autre ASBL - "La Conscience" - qui a les mêmes statuts, la même adresse historique et les mêmes membres fondateurs.

Les autorités liégeoises sont au courant de la situation et n'ont rien relevé de problématique jusqu'ici. Mais les membres et les activités du groupe sont sous surveillance étroite de la zone de police de Liège, de la police judiciaire fédérale, et même de la Sûreté de l'État, selon Sudpresse. Le bourgmestre liégeois de l'époque, Willy Demeyer, avait décidé en juin 2016 de fermer le centre islamiste radical Markaz Attawhid, situé quai Saint-Léonard, pour trouble à l'ordre public en lien avec la menace terroriste. (Belga)