Le centre pour demandeurs d'asile de Jambes est opérationnel

(Belga) Le centre pour demandeurs d'asile mis en place par la Croix-Rouge à Jambes est désormais opérationnel. Comme prévu, il a accueilli ses premiers résidents mardi soir, a annoncé mercredi François Romedenne, en charge de son ouverture.

Quatorze migrants sont arrivés mardi et quinze autres devraient être accueillis quotidiennement jusqu'à ce que le centre atteigne sa capacité maximum, à savoir 300 places. "Il nous reste encore quelques aménagements à faire, mais tout indique que nous serons en mesure de respecter ce planning", a commenté M. Romedenne. Si la cuisine collective n'est pas encore prête, le centre a aussi réussi à s'organiser pour parer au plus pressé. "Pour l'instant, les repas sont préparés dans d'autres centres et acheminés ici, mais cela devrait rapidement rentrer dans l'ordre", a précisé le responsable de l'ouverture du site. "Nous devons aussi rénover quelques sanitaires et en construire de nouveaux, mais cela suit son cours". "Il nous manque encore des vêtements et chaussures pour hommes, mais le réseau s'organise au niveau local", a-t-il ajouté. "Une quinzaine de volontaires nous ont spontanément proposé leur aide pour remplir différentes tâches, ce dont nous nous réjouissons". Environ 30 employés de la Croix-Rouge vont se relayer 24h/24-7j/7 pour accueillir les demandeurs d'asile sur le site. A terme, ils devraient être 35. Le centre devrait rester ouvert pendant 18 mois, conformément à l'accord convenu entre le gouvernement fédéral et la Ville de Namur. Toute personne souhaitant apporter son soutien peut prendre contact ses responsables via l'adresse centre.jambe@croix-rouge.be. (Belga)