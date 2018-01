Le chantier du premier parking de dissuasion de Bruxelles est lancé à Anderlecht

(Belga) Le chantier du premier parking de dissuasion de Bruxelles a été lancé lundi matin à côté de la station de métro Ceria à Anderlecht, en présence du ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet, du bourgmestre Eric Tomas et de l'échevine du Transport Elke Roex.

Le parking comptera 1.200 places pour les voitures, 150 emplacements réservés aux véhicules partagés et 270 pour les vélos. La zone multimodale destinée aux motos, aux vélos, aux voitures partagées et aux véhicules électriques se situe au rez-de-chaussée. La construction de ce bâtiment de 30.000 m2 coûtera quelque 14 millions d'euros. "Nous avons réfléchi afin de diminuer largement l'emprise du bâtiment au sol, ce qui a pour résultat d'améliorer la perméabilité du sol", explique Didier Peremans du bureau d'architectes DDS+. La fin du chantier est annoncée pour fin 2018 voire début 2019. Le bâtiment sera géré par l'agence de stationnement Parking.brussels. Les utilisateurs des transports en commun se verront offrir un tarif préférentiel. "Dorénavant, chaque année, on va construire un nouveau parking de dissuasion", s'engage le ministre Pascal Smet. "Cela prend du temps de changer les habitudes, mais il le faut. A l'avenir, on fera des campagnes sur les temps de trajet pour arriver dans le centre afin de prouver que le métro est le moyen de transport le plus rapide. Notre politique prévoit des alternatives à la voiture : construire des parkings de dissuasion, déployer les pistes cyclables, investir dans les transports en commun, transformer les autoroutes urbaines en boulevards urbains, etc. Notre politique est cohérente au sens où elle vise à faire de Bruxelles non plus une ville pour les voitures, mais une ville pour les gens". La Région a pour ambition de créer 10.000 places dans les parkings de dissuasion sur son territoire. Les procédures en sont à des degrés divers d'avancement pour les autres projets situés à la gare de Stalle à Uccle, à Kraainem, à la station Delta, à l'arrêt Esplanade à Laeken et au parking C du Heysel. (Belga)