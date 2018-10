Le chef de la Défense a confiance dans les F-35

(Belga) Malgré les problèmes signalés, le chef de la Défense Marc Compernol a confiance dans les capacités des F-35, ces avions de chasse construits par le groupe américain Lockheed Martin que le gouvernement belge vient de choisir pour remplacer les F-16 vieillissants. Il réfute par ailleurs les allégations faisant état d'une offre rédigée "sur mesure" pour le groupe américain qui nuirait à un projet de défense européen.

"Je pense qu'un avion dont plus de 3.000 unités ont été commandées par différents pays sera assez bon et sera suivi correctement", a-t-il indiqué lors de l'émission "De Zevende Dag" sur la VRT. Marc Compernol a par ailleurs démenti que le choix du gouvernement belge ait été "un choix pro-Trump et contre un projet européen". "Le F-35 n'a pour l'instant aucune capacité nucléaire. C'est au gouvernement de décider sur ce point", a poursuivi le chef de la Défense, selon qui la question nucléaire n'a pas été abordée. Le choix des F-35 était également au menu de "C'est pas tous les jours dimanche" sur RTL-TVI, où majorité et opposition ont redit leur désaccord, notamment sur l'ampleur des retombées économiques pour la Wallonie. "Dire qu'il n'y aura pas de retombées économiques au sud du pays, c'est un mensonge éhonté", a ainsi affirmé le député fédéral Richard Miller (MR), vivement contredit par la députée socialiste Julie Fernandez Fernandez qui a pointé "les emplois francophones qui auraient pu être créés". (Belga)