Le ciel partagé entre nuages et éclaircies

(Belga) Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, vendredi après-midi, sous des maxima compris entre 5 degrés en hautes Fagnes et 8 ou 9 degrés en plaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une averse restera possible localement. Le vent, de secteur ouest à sud-ouest, sera faible à parfois modéré.

En soirée et durant la nuit, le temps deviendra progressivement brumeux. Du brouillard est attendu, parfois épais et pouvant être givrant à l'est du pays. Les minima oscilleront entre 0 et -3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 0 et 2 degrés ailleurs. La journée de samedi débutera sous la grisaille et dans le brouillard. Des éclaircies feront leur apparition dans l'après-midi mais le ciel se couvrira à nouveau en soirée sur l'ouest, avec quelques pluies ou bruines prévues au littoral. Les maxima ne dépasseront pas 4 à 8 degrés, sous un vent faible puis modéré de secteur sud à sud-ouest. Le ciel gris dominera encore dimanche, à cause de nuages bas pouvant donner lieu à quelques faibles pluies. Il fera toutefois assez doux, avec des maxima de 7 à 9 degrés en Ardenne et jusqu'à 13 degrés ailleurs. Un temps sombre et venteux est également attendu lundi, mais la douceur restera de mise. (Belga)