Le coach de Nafissatou Thiam ne sera plus bourgmestre de Fléron: les jeunes de sa liste l'ont écarté

Le bourgmestre de Fléron Roger Lespagnard, entraîneur de la championne olympique et mondiale d'heptathlon Nafissatou Thiam, ne rempilera pas au mayorat de la commune liégeoise malgré son succès aux élections du 14 octobre dernier. Bien qu'un communiqué émanant du groupe IC Fléron indique, mercredi, que M. Lespagnard a estimé qu'il était temps, à 72 ans, de céder la place aux plus jeunes, ce dernier avoue qu'il ne s'agit pas d'une décision personnelle mais qu'il y a été contraint par certains membres de son groupe. C'est ce qu'il a déclaré à l'agence Belga.

Roger Lespagnard explique que lorsqu'il a décidé de se représenter, c'était dans l'idée de rempiler comme bourgmestre pour autant que son groupe s'impose à l'issue du scrutin communal, ce qui fut le cas avec treize sièges. Roger Lespagnard a d'ailleurs réalisé le meilleur score de sa liste avec plus de 1.400 voix de préférence. "Au fil des mois et semaines, on m'a bien fait comprendre que la volonté était que je ne reste pas bourgmestre. La pression s'est installée pour qu'on en arrive à cette situation. Vu le contexte, j'ai songé un moment à ne pas me représenter mais, par honnêteté envers le groupe et la population, je suis malgré tout resté sur la liste car je ne voulais pas faire courir le risque à mon groupe de perdre les élections", a-t-il confié.