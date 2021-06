Le comité de concertation recommande 10 astuces pour éviter la contamination

(Belga) Le comité de concertation a mis en avant vendredi dix trucs et astuces pour permettre à la population de profiter pleinement de cet été. Ils feront l'objet d'une élaboration plus approfondie par le commissariat du gouvernement à la lutte contre le coronavirus et d'une campagne de communication.

"Cet été ne sera pas encore comme un été normal mais si nous suivons ces règles de base, nous pouvons vraiment envisager un merveilleux été, un été qui sera plus léger", a expliqué le Premier ministre, Alexander De Croo. Ces dix recommandations sont bien connues. La première d'entre elles incite à la vaccination, la deuxième rappelle l'importance de se laver les mains et d'éternuer dans son coude, la troisième de rester chez soi et de contacter son médecin en cas de symptômes. Les différents gouvernements invitent aussi à ne pas hésiter à recourir à des autotests si l'on n'est pas vacciné, par exemple avant une visite, à privilégier les réunions en petit comité et en plein air, à garder le masque sauf si toutes les personnes du groupe sont vaccinées, à aérer et à ventiler les espaces intérieurs, à garder ses distances ou encore à rester prudent même en voyage. (Belga)