Le comité de concertation se penche sur le baromètre de l'épidémie

(Belga) Les représentants des gouvernements des différentes entités du pays sont réunis depuis 17 heures ce mardi en comité de concertation pour se pencher sur le baromètre de l'épidémie, censé donner des indications sur l'évolution de la situation dans le pays. L'information a été confirmée à bonne source à l'agence Belga. Rien ne permet toutefois de dire que la réunion sera décisive à propos du lancement de ce baromètre.

Ce dossier constitue un point délicat à l'agenda de la réunion dirigée par la Première ministre Sophie Wilmès (MR). À l'issue de la dernière réunion du Conseil National de Sécurité, plusieurs épidémiologistes et scientifiques avaient critiqué le fait que l'on avait adapté les règles concernant les contacts sans les avoir liées au dit baromètre jugé indispensable. La ministre de la Santé Publique, Maggie De Block (Open Vld) avait alors indiqué que les experts de la Celeval avaient encore besoin de quelques jours pour affiner l'instrument. Elle avait précisé que l'on travaillerait sur base du nombre d'hospitalisations et du nombre de lits occupés en soins intensifs. Une série de facteurs correctifs seraient pris en compte notamment pour éviter que les grandes villes qui disposent de nombreux hôpitaux (ndlr: et qui accueillent nombre de patients de l'extérieur) ne restent constamment dans le rouge. (Belga)