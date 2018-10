Le compteur de CAP 48 affiche un montant record de 6 millions d'euros

(Belga) La grande opération CAP 48 pour aider les personnes moins valides, qui s'est clôturée dimanche par une soirée de solidarité sur la RTBF, a permis de récolter 6.061.130 euros.

Philippe Geluck était cette année le parrain de l'opération. Il était entouré dimanche soir d'artistes tels que Slimane, MC Solaar, Louane ou encore Alice on the roof. Plusieurs défis ont également été relevés par les équipes de la RTBF, comme une marche de 100 km samedi après-midi. La traditionnelle vente des post-it par quelque 14.000 bénévoles a eu lieu cette année du 28 septembre au 7 octobre. L'an dernier, plus de 5,8 millions d'euros avaient été récoltés. Avec ces fonds, CAP48 finance ou cofinance annuellement des initiatives novatrices ou de proximité favorisant l'inclusion des personnes handicapées, des jeunes en difficulté et des enfants vivant dans la pauvreté. (Belga)