Le congé de naissance passe à 15 jours l'an prochain

(Belga) Le conseil des ministres a approuvé vendredi l'allongement du congé de naissance auquel ont droit les pères et les co-parents. Il passera de 10 jours à 15 jours pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2021. En 2023, il sera porté à 20 jours, a annoncé le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne.

"C'est une mesure à la fois symbolique et très concrète pour l'égalité entre les femmes et les hommes", a souligné M. Dermagne (PS). La mesure s'appliquera aux travailleurs salariés, aux indépendants et aux fonctionnaires. Le montant de l'allocation auquel ont droit les bénéficiaires sera fixé rapidement, a assuré de son côté le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke. Pour les indépendants, ce congé est accordé aux travailleurs, aidants et conjoints-aidants, qui interrompent temporairement leur activité à la naissance d'un enfant. Le système d'allocation est particulier, a rappelé le ministre des Indépendants, David Clarinval (MR). Jusqu'à cette année, ce congé donne droit à une allocation pour dix jours d'interruption à une allocation de 83 euros par jour pour 8 jours d'interruption complétée par une prime unique de 135 euros en compensation de frais réalisés dans le cadre des titres-services. (Belga)