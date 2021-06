Le congé des aidants proches passera à 3 mois

(Belga) Le Conseil des ministres a décidé vendredi, sur proposition du ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) de faire passer le congé des aidants proches de 1 à 3 mois, annonce son cabinet dans un communiqué.

En janvier 2021, 6.651 personnes étaient officiellement reconnues en tant qu'aidant proche. Cette reconnaissance leur permet d'obtenir, selon certains critères, un congé thématique d'un mois afin de mieux concilier vie personnelle et professionnelle et vie d'aidant. C'est ce congé qui passera prochainement à trois mois. "Avec le gouvernement, nous avons décidé de soutenir plus fermement toutes celles et tous ceux qui s'investissent sans compter pour le bien de la société", détaille Pierre-Yves Dermagne. "Sur ma proposition et en collaboration avec l'ASBL Aidants Proches, le gouvernement répond à ce besoin en faisant passer le congé de un à trois mois. Plus d'effets d'annonce comme ce fut le cas sous l'ancien gouvernement. Notre volonté a été de donner de l'air aux aidants", ajoute le ministre. Selon l'asbl, le nombre d'aidants proches serait sous-estimé. Ils représenteraient plus de 12 % de la population belge. "Ils ne le sont pas toujours devenus par choix et ne bénéficient d'aucun avantage social en contrepartie de leur investissement humain", explique Sigrid Brisack, la directrice de l'ASBL Aidants Proches. (Belga)