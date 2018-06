Le congé parental séduit plus de papas

(Belga) Le nombre de pères ayant opté pour un congé parental a augmenté de 54% en cinq ans, selon les chiffres du secrétariat social Acerta relayés par Le Soir, samedi. Les messieurs ne sont encore que 2,44% à poser un tel choix, pour 4,51% de femmes, mais les deux courbes se rapprochent.

"Avant 2017, il y avait bien quelques signes de ce changement, mais les femmes prenaient beaucoup plus de congés parentaux. Or depuis 2017, on constate un changement", note Amandine Boseret, porte-parole d'Acerta, citée par Le Soir. (Belga)